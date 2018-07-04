VistaNews.ru


Подписчики Клюкиной решили, что Крид ее бросил из-за сутулости и комплексов

Сегодня, 17:26

Егор Крид прекратил общение с победительницей «Холостяка» Дарьей Клюкиной сразу после завершения шоу. Фанаты пытаются найти причины даже в детстве девушки.

В своем блоге Клюкина пишет, что проблемы со спиной у нее начались в школе. Она была выше всех детей, что приводило к шуткам в классе, во дворе, в лагере. Дарья жалуется, что из-за этого начала сутулиться и не смогла избавиться от плохой привычки. Теперь ей требуются специальные упражнения, которые помогут исправить дефект. Также появились новые данные о росте Клюкиной, который составляют 175 см. По ее словам, это слишком много для девушки.
Было сделано предположение, что популярному исполнителю не нужна рядом горбатая спутница, у которой безосновательно возникают комплексы, и поэтому он ее бросил. Подписчики согласились с таким мнением, добавив, что возможно, Клюкина проблемами со спиной прикрывает свои более серьезные недостатки. Для многих, сутулость и недовольство ростом показалось слишком надуманной проблемой.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На «Холостяке» Егор Крид может попрощаться с Дарьей Клюкиной

Егор Крид жестко высмеял свою свадьбу с Дашей Клюкиной:

Крид высказался об отношениях с победительницей «Холостяка» Клюкиной

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем