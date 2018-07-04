Подписчики Клюкиной решили, что Крид ее бросил из-за сутулости и комплексов

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Егор Крид прекратил общение с победительницей «Холостяка» Дарьей Клюкиной сразу после завершения шоу. Фанаты пытаются найти причины даже в детстве девушки.

В своем блоге Клюкина пишет, что проблемы со спиной у нее начались в школе. Она была выше всех детей, что приводило к шуткам в классе, во дворе, в лагере. Дарья жалуется, что из-за этого начала сутулиться и не смогла избавиться от плохой привычки. Теперь ей требуются специальные упражнения, которые помогут исправить дефект. Также появились новые данные о росте Клюкиной, который составляют 175 см. По ее словам, это слишком много для девушки.

Было сделано предположение, что популярному исполнителю не нужна рядом горбатая спутница, у которой безосновательно возникают комплексы, и поэтому он ее бросил. Подписчики согласились с таким мнением, добавив, что возможно, Клюкина проблемами со спиной прикрывает свои более серьезные недостатки. Для многих, сутулость и недовольство ростом показалось слишком надуманной проблемой.