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Актриса одновременно ходит на свидания с несколькими поклонниками, о чем сообщают инсайдеры. Однако это несколько развеивает слух о восстановлении отношений актрисы с Брэдом Питтом, о чем разговаривала публика ранее.

Разведенной Энистон приписали сразу два романа – с богатым IT-специалистом и творческой личностью, но ни одного имени названо не было. Тем не менее, знаменитость якобы не отказывает обоим ухажерам, и выбрать нового возлюбленного пока не может. Актрисе, по словам инсайдера, льстит обилие мужского внимания, поэтому Энистон оттягивает двойной момент «конфетно-букетного» периода.

Не так давно общественность была поражена слухами о воссоединении пары Питта и Энистон, хотя особого повода для этого журналисты не нашли. Актриса рассталась со своим супругом Джастином Теру несколько месяцев назад, после чего и стала фигурой особого наблюдения публики.