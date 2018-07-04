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Модель plus-size посоветовала студентам жить без телефонов

Сегодня, 15:46

36-летняя Екатерина Жаркова решила поностальгировать в период, когда выпускники поступают в вузы. По словам женщины, у ребят все получится, если они перестанут сидеть в смартфонах. Именно гаджеты не дают людям быть счастливыми.

В своем Instagram Екатерина дала напутственные слова абитуриентам, рассказывая, как они могут быть счастливыми. По словам женщины, этого можно достичь, только если научиться жить без телефона. Нужно жить исключительно настоящим моментом, не сбегать из реальности в гаджеты и не жать чего-то. Также Жаркова посоветовала будущим студентам стать кем-то в реальной жизни, а не в Интернете. Лайки не заменят диплома, поэтому надо много учиться своими силами.
К своему посту модель прикрепила видео, на котором она зажигательно танцует на улице. Поклонники поблагодарили за такой позитив и отметили, что Жаркова всегда вдохновляет их на правильные перемены. Однако некоторые заметили парадокс в словах Екатерины, ведь мысль жить без телефонов она донесла именно через свой гаджет.

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