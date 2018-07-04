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Причины смерти девушки, которая только три дня назад широко отпраздновала свое 20-летие, пока остаются тайной. Тело нашли утром в ванной комнате чужой квартиры.

В Москве обнаружена мертвой участница проекта «Дом-2» Полина Лобанова. Ее старшая родная сестра Василиса не объясняет подробности смерти Полины, зато пишет в социальных сетях просьбы о помощи. Бывший бой-френд Лобановой и ее коллега по телепроекту Дмитрий Талыбов успел сообщить представителям прессы, что причиной смерти могли стать запрещенные препараты, принятые в неумеренном количестве.

Василиса Лобанова совершенно неожиданно добавила негатива в образ умершей сестры, забыв старинное правило. Она сообщила, что Полина еще в 13 лет отбила у нее мужчину. Кроме того, по словам близкой родственницы, погибшая пропадала в клубах и пробовала все, что ей предлагали. На данный момент неизвестно, у кого именно в квартире умерла девушка. Предполагается, что это был случайный знакомый.