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«Обобрали до нитки»: Матросов остался без «вида на Кремль»

Сегодня, 14:54

Из престижного жилья в центре столицы сделали «коммуналку».

Квартира, в которой проживал Матросов, досталась его родителям за добросовестную работу – они были инженерами. Но как только глава семьи скончался, их «обобрали до нитки» - государство изъяло квартиру в своих интересах – из нее сделали коммунальную квартиру. Денис был прописан в квартире у матери, поэтому и остался без «вида на Кремль».

Отцовская квартира находилась на ул. Озерковской. Папа известного артиста умер из-за врачебной ошибки. У Дениса после смерти отца осталась мать и сестра. Единственное, что осталось от отцовской престижной квартиры – личная библиотека умершего. Семья не смогла распрощаться с тем, что отец копил годами.

Денис до сих пор не может смириться со смертью близкого человека. Он часто ходит на могилу к отцу и спрашивает там совет. Своим сыновьям Матросов не забывает рассказывать о своем отце, его жизни и достижениях.

Сейчас Денис Матросов успешный актер и счастливый папа. Он старается компенсировать то, чего не получил после смерти папы – отцовского внимания. Поэтому он старается осуществить мечты своих наследников.

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