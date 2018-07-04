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Первый бизнес сына Водонаевой принес ему 20 тысяч рублей

Вчера, 23:45

Первоклассник приучен к труду с самого детства, поэтому уже становится добытчиком семьи, пусть и понемногу. Телеведущая призналась, что прибыль была получена Богданом благодаря навыкам рисования, а в остальном помогла мама.

Первый бизнес сына Алены Водонаевой принес ему 20 тысяч рублей – ребенок нарисовал серию изображений для защитных чехлов для смартфонов, которые стремительно распродаются. После этого пошли и первые деньги, что не могло не порадовать телеведущую. Помимо рисования, Богдан занимается спортом и изучает английский, что поможет ребенку многого добиться, считает Алена.

Сейчас Водонаева счастлива в браке со вторым супругом – диджеем Алексеем Косинусом, однако ее 8-летний сын получает внимание не только от мамы и отчима, но и от родного отца. Экс-участница «Дома-2» призналась, что ее бывший и теперешний муж дружат и даже вместе отмечают праздники.

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