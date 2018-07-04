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Психологи: Шепелев всегда будет беречь сына от общения с семьей Фриске

Сегодня, 14:19

Негодующий призрак Жанны Фриске запечатленный на камеру, убедил не только конспирологов и приверженцев альтернативной науки. Миллионы людей, посвященные в скандальные события, происходящие после трагической смерти певицы, готовы верить в мистику.

Психологи, как представители академического научного направления, сделали свой анализ ситуации. Они считают, что Дмитрий Шепелев по складу своего характера будет беречь сына Платона от общения с семьей Фриске. Психотип Шепелева, по мнению специалистов, максимально приближен к женскому, который обычно проявляется после развода супругов, имеющих одного ребенка. В данном случае,

Платон стал для телеведущего лишь объектом для самоутверждения, а также инструментом, как ни кощунственно это звучит, шантажа родителей Жанны. По мнению психологов, в поведении Шепелева прослеживается весь комплекс обид, присущий брошенным женам, которые не бедствовали, пока супруг был вынужден находиться рядом с ними, а затем, осознав, что карточный домик разрушен, начинают жесткую игру. В данном случае пятилетний Платон для своего отца является средством мести и извлечения материальных выгод.

Трагедия в том, что в жестокой и меркантильной войне людей, которых Жанна считала самыми близкими, страдает только один человек, ее сын Платон. Особая мерзость ситуации заключается в том, что родители Фриске готовы выдвигать в качестве «козыря» откровения некоего бизнесмена, который заявляет, что имел постоянную интимную связь с Жанной, а Платон родился от него. В свою очередь и Шепелев, доказывая перед камерами свою «безграничную и неугасаемую» любовь, уже через год после смерти Жанны, откровенно афишировал свои отношения с некой богатой дамой по имени Екатерина Тулупова.

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