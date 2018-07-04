"Изменила и заразила": Обнародованы неожиданные подробности развода Бузовой и Тарасова

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Рэпер T-Killah оказался замешан в историю, а информацию распространила бывшая участница «Дома-2» Юлия Исаева, которая знает имена многих любовников певицы. По словам девушки, Ольга была неверной мужу, но ситуация зашла еще дальше, что и спровоцировало скандал.

Обнародованы неожиданные подробности развода Бузовой и Тарасова, согласно которым – телеведущая изменила супругу и заразила его «чем-то». Более того, сделала это Ольга с двоюродным братом футболиста и известным исполнителем, который также встречался и с Исаевой. Девушка отметила, что в подробности она не вдавалась, однако о других романах Бузовой на стороне ей также известно.

По рассказу Юлии Исаевой, Тарасов не стал выносить такой позор на всеобщее обозрение, поэтому просто выгнал супругу и забрал у нее все. Вместо этого спортсмен позволил Ольге выставить себя жертвой перед публикой.

Тем временем, T-Killah исполнил свое обещание и сделал тату на лице в честь победы России над Испанией.