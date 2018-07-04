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Фанаты с восторгом оценили фигуру Марии Кожевниковой в купальнике

Сегодня, 13:55

Пользователи Сети и фанаты Марии Кожевниковой с восторгом оценили постройневшую фигуру актрисы в купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте.

33-летняя актриса Мария Кожевникова похвасталась в соцсети своим похудевшим телом в модном купальнике. Под кадром знаменитость написала: «Вспоминая тёплые деньки...». Интернет-пользователи с восторгом оценили снимок и заявили, что у Кожевникова большая сила воли, так как актриса значительно похудела.

«Худышка! Красотка! А некоторые писали толстая, никогда не похудеет. Если есть желание и сила воли, то всё получится! Браво!», «Какая стройная вы стали!», «Браво! Красавица!», «Маша, такая худенькая! Красотка», «Машенька, безумно красивая и худенькая», «Великолепно выглядите», - прокомментировали снимок актрисы поклонники.

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