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«И на старуху бывает проруха»: Агузарова оголилась ради сборной

Сегодня, 12:38

«Богиня эпатажа» Жанна Агузарова шокировала общественность недавними фото в Instagram. Несмотря на закрытый аккаунт экс-певицы группы «Браво», журналистам все же удалось добыть шокирующие снимки звезды.

Агузарова ведет свой аккаут в Instagram давно, но ее публикации ограничены для основной массы общества. Тем не менее, как и у всех звезд, у Жанны есть не только доброжелатели, но и хейтеры. Именно последние охарактеризовали снимки звезды, используя поговорку «И на старуху бывает проруха». Оказалось, что Агузарова оголилась ради сборной, показав все свои «прелести» фолловерам.

К счастью, Жанна все же прикрыла интимные места триколором. Во время публикации снимков 55-летняя Агузарова пребывала в Египте и таким образом морально хотела поддержать отечественную сборную. Певица в описании под фото отметила, что «было жарко».

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