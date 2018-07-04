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«Не харизматичный Ким Чен Ын»: Наряд Ксении Собчак высмеяли поклонники

Сегодня, 12:22

Политический деятель и телеведущая Ксения Собчак оказалась в центре критики от поклонников. На этот раз многим пользователям Сети не понравился костюм знаменитости, за который Собчак даже сравнили с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

36-летняя Ксения Собчак расстроила поклонников очередным неудачным, по их мнению, нарядом. На своей страничке в Instagram знаменитость разместила свою фотографию, где позирует в брючном костюме телесного цвета. Многие хейтеры сравнили наряд Собчак с пижамой, а саму женщину с Ким Чен Ыном и даже Че Геварой.

«Как Ким Чен Ын, только не харизматичный», «Стиль напоминает Че Гевару», «Какой кошмар, Ксения! Кто вам костюмы подбирает?», «ну вот что за пижама, надеюсь, на улицу она в этом не выходит», «тот случай. Когда деньги есть, а чувство стиля отсутствует», - заявили подписчики Собчак в Instagram.

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