Участников фестиваля «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» поприветствовал Гоша Куценко

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В России впервые проводится песенный фестиваль «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», который создан для открытия новых талантов. Гоша Куценко надеется, что он станет ежегодным и приобретет широкую популярность.

В Москве 25 июля впервые стартует песенный фестиваль «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», который продлится до 10 ноября. Одним из членов его жюри стал популярный актер и музыкант Гоша Куценко, который поддержал идею его создания и уверен, что данное действо станет ежегодным и всенародно любимым. На пресс-конференции звезда заявила, что все участники фестиваля будут на равных условиях и должны будут достойно представить личность великого Высоцкого.

Организаторы сообщили, что данный фестиваль учрежден Благотворительным фондом, которым руководит Никита Высоцкий, а приурочен он к 80-летию со дня рождения великого актера и исполнителя Владимира Высоцкого. Также в жюри согласились принять участие лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабанов, лидер группы «Мельница», автор-исполнитель Наталья О’Шей (Хелависа) и руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко.

Сообщается, что свои работы на сайт конкурса могут загрузить все желающие, а жюри отберут участников концертов, которые состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.