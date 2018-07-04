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Красавица Ким Кардашьян становится похожа на инопланетянку

Сегодня, 10:23

Красавица и звезда семейного реалити-шоу Ким Кардашьян вызвала массу обсуждений в Сети, когда в Калифорнии показалась в костюме пришельца. Пользователи Сети посчитали, что знаменитость все больше становится похожей на инопланетянку.

Американская знаменитость Ким Кардашьян удивила поклонников своим очередным креативным нарядом. На этот раз 37-летняя звезда появилась в шортах из спандекса, такой же облегающей водолазке и дополнила смелый образ высокими сапогами до бедер. В таком виде папарацци заметили Кардашьян возле своего дома в Калифорнии.

Пользователи Сети стали обсуждать очередной необычный наряд светской львицы и пришли к выводу, что Ким своими экспериментами над образами и внешностью все больше начала напоминать пришельца.

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