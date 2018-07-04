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Модель Victoria’s Secret вышла замуж за футболиста Антона Шунина

Сегодня, 09:15

Известная модель Victoria’s Secret Катя Григорьева недавно вышла замуж за российского футболиста и капитан московского «Динамо» Антона Шунина. Первые кадры со свадьбы уже появились в Сети.

Пользователи Сети поздравляют со свадьбой 31-летнего российского футболиста Антона Шунина и его возлюбленную 28-летнюю супермодель Катю Григорьеву. Напомним, что пара официально объявила о своей помолвке ещё в апреле текущего года. Тогда девушка в своём микроблоге в Сети разместила снимок обручального кольца и призналась поклонникам в скорой свадьбе.

Поклонники были впечатлены щедрость футболиста, поскольку Антон Шунин для своей второй половинки преподнес кольцо с большим бриллиантом. Стоимость подобного ювелирного украшения оценивают в несколько миллионов рублей.

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