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«I'm a barbie girl»: Chanel сделал из Пенелопы Крус куклу

Сегодня, 08:59

Ее облачили в розовый мини-костюм с белоснежным беретом. Актриса стала амбассадором бренда, круизную коллекцию создал Карл Лагерфельд.

Глядя на показ Chanel в Париже, в голове возникает всеми известная мелодия песни «I'm a barbie girl» в исполнении Aqua. Дизайнер Карл Лагерфельд, показавший круизную коллекцию, сделал из Пенелопы Крус настоящую куклу. Отмечается, что актриса стала амбассадором бренда, это является для нее честью.

На подиуме Пенелопа Крус предстала перед публикой в светло-розовом мини-платье из твида, которое обнажило стройные ноги звезды Голливуда. Образ Барби дополнили белоснежный берет и миниатюрная сумочка в розовом цвете, естественно, от Chanel. Актриса опубликовала снимок в своем Instagram, который набрал более 76 тысяч лайков. Пенелопа Крус рассказала, что с детства увлекалась творчеством Карла Лагерфельда.

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