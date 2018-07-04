«За деньги можно все»: Экс-участница «Дома-2» рассказала об интиме с Галустяном

Сегодня, 08:52

Юлия Исаева, даже участвуя в телевизионном проекте, никогда не отрицала, что подрабатывает проституткой. Правда, стеснительно называла свою деятельность эскорт-услугами.

Недавно экс-участница «Дома-2» на специфическом сайте «Рынок шкур» рассказала об интиме с Михаилом Галустяном и некоторыми другими звездами отечественного шоу-бизнеса. Исаева в своем резюме потенциальным работодателям-сутенерам приписала, что за деньги можно все. Учитывая, что Галустян уже более десяти лет женат на Виктории Штефонец, он, после откровений «телестроительницы» оказался в весьма двусмысленном положении.

Между тем, пока от комика никаких опровержений или комментариев по поводу заявления Исаевой не поступало. Хотя обычно Галустян моментально реагирует на упоминание своего имени в негативном контексте. Не исключено, что Юлии придется доказывать свои слова в зале суда.

Кстати, еще одна участница «Дома-2» Дарья Друзьяк недавно призналась, что тоже оказывала интимные услуги за деньги, чем шокировала своего бывшего возлюбленного Руслана.