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«Замуж за Бузову»: Сергей Наумов променял Дарью Клюкину

Сегодня, 09:27

Победительница «Холостяка» осталась у разбитого корыта. После проекта с Егором Кридом контракт разорван, а диджей Наумов, которого она променяла на певца, ушел покорять сердце звезды хайпа.

Сергей Наумов, известный диджей, решил попытать счастья в рамках шоу «Замуж за Бузову». Он променял Дарью Клюкину на певицу, и это является своеобразным бумерангом для победительницы «Холостяка».

Она строила с Наумовым отношения, но он предпочитал компанию брата-близнеца, в итоге Дарья отправилась за утешением к звезде «Интернов» Илье Глинникову. Там любви не получилось, в итоге Клюкина вернулась к Наумову, а когда ее позвали в «Холостяк», без раздумий убежала к Егору Криду. Естественно, проект завершился и певец с моделью отправились каждый в свою сторону.

Теперь Дарья Клюкина осталась у разбитого корыта, что не скажешь об Ольге Бузовой.

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