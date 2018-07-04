Сына Тины Тёрнер нашли мёртвым

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Певица узнала о смерти ребёнка будучи в Париже на неделе моды.

Старшего сына мировой звезды 59-летнего Крейга Тёрнера нашли мёртвым в его доме в Калифорнии. Случилось это ещё вчера. По данным телеканала Fox News, у правоохранителей есть основания полагать, что мужчина скончался от нанесённого самому себе вреда.

Сейчас в доме сына Тины Тёрнер находятся следователи, которые проводят ряд расследований.

Как сообщают западные информагентства, 59-летний Крейг Тёрнер работал в сфере недвижимости в Сан-Фернандо. Сама же певица узнала о его смерти, когда была во Франции на неделе высокой моды.

С отцом Крейга Тина Тёрнер никогда не состояла в браке. У знаменитой певицы также есть и второй сын, которого она родила в 1974 году в браке с музыкантом Айком Тёрнером.