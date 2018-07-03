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"Футбол объединяет": Кожевникова в восторге от ЧМ-2018

Сегодня, 21:39

Звезда сериала «Универ» поведала подписчикам в социальных сетях о своих эмоциях, которые испытала во время мундиаля.

Мария Кожевникова в восторге от проведения ЧМ-2018 в России. Актриса посетила футбольный матч, который и произвел на нее огромные впечатления, а также отметила, что спорт по-настоящему объединяет.

В своем микроблоге она рассказала, как стюарды на стадионах помогают людям с ограниченными возможностями. Она уверяет, что необходимо друг другу помогать, не следует как-то выделять или же относиться к ним плохо – все равны. Поэтому для этого нужно создавать все условия, чтобы люди чувствовали себя свободно вне зависимости от своих физических данных.

«Проблемы, которой в 21 веке не должно существовать! Быть добру! Россия вперёд ‼» - на такой позитивной ноте девушка и закончила пост.

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