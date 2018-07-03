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Лада Дэнс повергла в шок своих подписчиков фотографиями без косметики

Сегодня, 20:05

Поклонники просят удалить Ладу Дэнс ее снимки без макияжа.

Певица поделилась своими фотографиями в Instagram без косметики, чем вызвала шок у публики.

Народ посчитал, что такие фотографии ей лучше не выкладывать.

Лада Дэнс сейчас путешествует по Европе. Находясь в Берлине она и выложила фотографию с своей натуральной красотой. Одни поддержали певицу, одарив ее комплиментами. Другие накинулись на нее с критикой. "Что вы с собой сделали, из красивой женщины превратились в куклу из ужастиков", пишут антифаны певицы.

И всё-таки за 24 часа публикация набрала 8 тысяч «лайков».

Несмотря на то, что пик популярности Лады остался в девяностых, она до сих пор ведет публичный образ жизни, выкладывая свои фотографии в различных социальных сетях.

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