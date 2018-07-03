T-Killah – лжёт: Обвинение сделал тату-мастер Маркелов

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T-Killah не выполнил обещанное после победы над Испанией. Его тату на лице – обманка.

Такое обвинение в адрес хип-хоп исполнителя с псевдонимом T-Killah сделал тату-мастер Николай Маркелов. Он сказал, что Александр Тарасов (псевдоним T-Killah) лжёт, не выполнив обещание, данное перед матчем.

Опубликованные снимки, которые разместил T-Killah, Маркелов внимательно просмотрел и назвал тату ненастоящими.

По его мнению, T-Killah просто попросил сделать мастера вид, что тот наносит ему на лице татуировку. На размещённых снимках мастер отметил полное отсутствие иглы.

Следовательно, надпись нанесена с помощью краски, а потом заклеена плёнкой. Стереть подобное тату достаточно сложно, но вполне возможно. Для этого можно использовать обычный спиртовой раствор.

Рэпер T-Killah уже выступил с опровержением. Он сообщил, что не лжец, и тату сделал реально, просто об этом мало кто знает, поскольку он их ещё никому не показывал. Подтверждающие этот факт фото он пока не присылал.

Перед тем, как России предстояло сразиться с Испанией, многими известными личностями давались самые разнообразные обещания. Некоторые обещали в случае победы даже занести в дом новогодние ёлки.

Интересно, где они их после этого нашли. А слово-то держать надо.

T-Killah дал обещание, что после победы России он наколет на правую щёку слова «Россия» и «Игорь».