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Злата Огневич продемонстрировала фигуру в бикини

Сегодня, 02:30

Она позирует на доске для серфинга, демонстрируя накачанную попу. Певица отдыхает на острове Джарылгач в Херсонской области.

Злата Огневич опубликовала в Instagram фотографии с отдыха, в этот раз звезда выбрала остров Джарылгач в Херсонской области. Снимки набирают тысячи просмотров, так как сексуальность звезды эстрады зашкаливают.

На одном из фото Злата оседлала доску для серфинга, выставив в объектив накаченную попу. Еще больше завораживает глаз море, из-за которого не видно горизонта. В целом кадр получился экспрессивным. В ленте Огневич в Instagram можно заметить и более скромные фотографии, где она прикрывает бикини той же доской для серфинга. Поклонники довольны таким фотоотчетом и просят певицу не прекращать, в особенности просьбы касаются более откровенных кадров.

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