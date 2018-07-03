VistaNews.ru


Поклонники: Топалов и Лазарев совсем не изменились

Сегодня, 19:19

Еще в «нулевых» они стали кумирами молодежи и любимчиками всех девушек страны. Однако их распад в 2004-м до сих пор порождает множество слухов.

Сергей Лазарев и Влад Топалов были солистами группы «SMASH» на протяжении четырех лет, в 2000-2004 годах. Когда парни объявили о распаде, никто из них так и не сообщил официальной причины – они даже много лет никак связь не поддерживали. Были слухи, что все из-за наркотической зависимости Влада и его отца, а также продюсера группы, или из-за каких-то личных разногласий. Однако в 2011 на одном из светских мероприятий произошел мир между исполнителями и сейчас они поддерживают общение.

Так, совсем недавно Лазарев поделился коллажем из двух кадров, разница между которыми двадцать лет – на них заклятые друзья с детства Сережа и Влад. Поклонники сразу же в комментариях забросали ласковыми словами, заметили, что парни совсем не стареют – не изменились даже за 18 лет, именно столько лет прошло с их триумфа.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сергей Лазарев и Влад Топалов помирились после затяжного конфликта

Сергей Лазарев: Я возьму из приюта ещё одну собаку

Сергей Лазарев выпустит клип на песню "Сдавайся" ко Дню всех влюбленных

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем