Поклонники: Топалов и Лазарев совсем не изменились

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Еще в «нулевых» они стали кумирами молодежи и любимчиками всех девушек страны. Однако их распад в 2004-м до сих пор порождает множество слухов.

Сергей Лазарев и Влад Топалов были солистами группы «SMASH» на протяжении четырех лет, в 2000-2004 годах. Когда парни объявили о распаде, никто из них так и не сообщил официальной причины – они даже много лет никак связь не поддерживали. Были слухи, что все из-за наркотической зависимости Влада и его отца, а также продюсера группы, или из-за каких-то личных разногласий. Однако в 2011 на одном из светских мероприятий произошел мир между исполнителями и сейчас они поддерживают общение.

Так, совсем недавно Лазарев поделился коллажем из двух кадров, разница между которыми двадцать лет – на них заклятые друзья с детства Сережа и Влад. Поклонники сразу же в комментариях забросали ласковыми словами, заметили, что парни совсем не стареют – не изменились даже за 18 лет, именно столько лет прошло с их триумфа.