Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали свою страсть на улицах Нью-Йорка

Сегодня, 03:30

Модель и ее юный ухажер ни на секунду не расстаются друг с другом, выходят вместе в свет, и не стесняясь выставляют свои чувства на всеобщее обозрение и обсуждение.

Мама четверых детей, дважды разведенная Хайди Клум, встретила новую любовь. Очередным избранником теледивы стал гитарист немецкой группы Tokio Hotel, мультиинструменталист и продюсер Том Каулитц.

Свой роман 44-летняя модель Хайди Клум и ее 28-летний бойфренд Том Каулитц не скрывают уже давно. Первые слухи об их интрижке появились после вечеринки в ювелирном бутике в Восточном Голливуде, однако после съемок шоу America’s Got Talent, где влюбленные открыто демонстрировали свои чувства, все сомнения отпали. Недавно счастливую звездную парочку заметили на улицах Нью-Йорка. Влюбленные не сдержали свою страсть, и целовались прямо посреди улицы. В этот момент их и запечатлели папарацци.