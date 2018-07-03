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«Готова на все»: Любовник Матильды Шнуровой рассказал о ее сексуальных экспериментах

Сегодня, 17:49

Неожиданный развод Шнура со своей благоверной после восьми лет брака шокировал и огорчил поклонников основателя группировки «Ленинград». Теперь настал черед сплетен и грязных слухов.

Бывший любовник Матильды Шнуровой фотограф Дима Михеев рассказал о ее сексуальных экспериментах. По словам светского репортера, когда Матильда была еще Леной Мозговой, то была готова на все в постели. Михеев беззастенчиво и явно смакуя подробности, поведал, что девушка любила разнообразие в диапазоне от орального секса до игр садо-мазо. Фотограф определил свою бывшую подругу, как «похотливую затейницу», не признающую границ дозволенного.

В общем, Михеев открыл широкой публике все то, о чем порядочные мужчины обычно не рассказывают, чем заслужил волну гнева и презрения пользователей социальных сетей. Сама Матильда не стала комментировать откровения бывшего любовника, а реакция Шнура пока неизвестна. О причинах развода Шнуровых до сих пор ходят самые противоречивые слухи и домыслы.

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