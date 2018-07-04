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Девушка Тимати оскорбила чувства мусульман

Сегодня, 06:45

Избранница Тимати сменила образ всего за несколько часов. Та, которая снималась в сексуальном купальнике, теперь позировала в одежде, которую носят исключительно мусульманки. Своими снимками она вызвала бурю негодования.

Анастасия Решетова подверглась критике подписчиков за свой новый облик, который она выбрала для фотосессии. На своей странице в социальной сети Instagram девушка поделилась фотографией в хиджабе с покрытой головой, хотя всего за несколько часов до этого Анастасия предстала перед подписчиками в откровенном леопардовом купальнике.

Решетову осудили в оскорблении чувств верующих. Девушке предложили не экспериментировать и вернуться к ее прежнему образу. В комментариях под фотографией люди выражали свое недовольство увиденным. Они пишут «платок, который является символом целомудрия, нравственности, скромности…это не про тебя!». Хотя были и такие участники обсуждений, которые считают, что перевоплощение законом не запрещено.

Не так давно фанаты Тимати стали подозревать о разрыве его отношений с Анастасией. Рэпер больше не подписан на Решетову в Instagram, а из его профиля в этой социальной сети пропали все общие фото.

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