Появился свежий снимок Кержаковой с сыном

Сегодня, 16:43

Появление нового снимка подарило надежду на воссоединение семьи.

На нем девушка обнимает малыша. Общественность обрадовало, что возможно совсем скоро мама и сын смогут объединиться, а не только встречаться периодически.

Комментировать фотографию Милана не стала, ограничившись смайликами в виде сердечек.

Одни подписчики поддерживают молодую маму: «Держитесь и не давайте волю слабости, несмотря ни на что!».

Другие выражают недовольство ее поведением и безответственным отношением к сыну и близким. Считают, что она опозорила себя. Среди подписчиков есть и такие, которые отметили, что снимок, возможно, был сделан давно и ребенка матери все еще не вернули. Буквально на днях Кержакова писала, что именно она историю своей личной трагедии сделала достоянием общественности и жалеет об этом. В любом случае, свежий снимок Кержаковой с сыном активно обсуждают. Чем закончится история, пока что можно лишь предположить.