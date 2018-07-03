Муцениеце рассказала о состоянии здоровья госпитализированного Прилучного

Сегодня, 15:06

Страсти и слухи вокруг взаимоотношений звездной пары уступили место обсуждению внезапной болезни, настигшей актера сериала «Закрытая школа». Некоторые фанатки, судя по комментариям в соцсетях, близки к панике.

Агата Муцениеце рассказала о состоянии здоровья госпитализированного Павла Прилучного, чем несколько снизила накал страстей. Ранее сообщалось, что популярный актер слег на больничную койку из-за нервного срыва, связанного со слухами о его разводе с Агатой. Поклонники уже начали выдвигать самые печальные версии. Муцениеце сообщила, что с мужем все хорошо, он практически здоров и скоро примет участие в очередном проекте.

Сама Агата в настоящее время находится на съемках. По словам актрисы, если бы с Павлом было бы что-то не так, то она осталась бы рядом с ним. Хейтеры не замедлили высказаться об очередном распространении слухов, предпринятой звездной парой ради самопиара. Поклонники в социальных сетях «задавили массой» недоброжелателей, засыпав Агату и Павла очередной порцией комплиментов и пожеланиями здоровья им и их детям Мие и Тимофею.