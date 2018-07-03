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Беременная Анна Хилькевич засветила подросший живот на новом фото в Instagram

Сегодня, 14:52

Популярная отечественная актриса Анна Хилькевич беременна вторым ребенком и регулярно делиться своими фотографиями в Сети, где показывает, как меняется ее тело. Недавно Хилькевич засветила подросший живот, чем восхитила поклонников.

31-летняя Анна Хилькевич обновила свой профиль в Instagram, где разместила свежую фотографию. На снимке актриса позирует в черном платье свободного кроя, однако даже через такой наряд поклонники не могли не заметить значительно подросший животик. Напомним, что девушка с мужем Артуром Волковым уже воспитывает совместную дочь Арианну.

«Вы с каждым днём становитесь всё забавнее и забавнее», «Милашка такая стала с большим животиком», «Как же вам беременность к лицу», «Так похорошела, наверное мальчика ждете», «Такая хорошенькая, легких родов!», - прокомментировали снимок интернет-пользователи.

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