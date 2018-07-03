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Результат ДНК показал, что Мария Шукшина снова стала бабушкой

Сегодня, 14:46

История о сыне заслуженной артистки России гремит на всю страну уже полгода. Его бывшая девушка Фрейя Зильбер утверждала, что он приходится биологическим отцом ее ребенка. Мужчина отцовство не признавал.

Фрейя родила ребенка от Макара Касаткина в апреле, уже после разрыва их отношений. Она потребовала, чтобы знаменитые родственники признали ее малыша и оказали финансовую помощь. Мать Макара Мария Шукшина публично заявила, что это возможно только после проведения анализа ДНК.

Сейчас стали известны результаты экспертизы. Мария Шукшина пишет на своей странице: «Вот и наконец-то все прояснилось… Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребенок наш.  И мы очень этому рады !»

Мария пообещала, что ее внук Марк-Адам получит все причитающиеся ему от Макара выплаты и предложила маме малыша отдать им своего ребенка.

Ранее Фрейя Зильбер неоднократно заявляла в эфирах ток-шоу, что во время совместного проживания с Макаром он ее избивал, продавал запрещенные препараты и поэтому их отношения распались. Сам Макар за все это время никаких комментариев не давал.

Шукшина неоднократно предлагала Фрейе провести тест на отцовство и предлагала несколько мест на выбор, где его могут сделать. Теперь наконец-то Мария Шукшина получила долгожданное доказательство того, что стала бабушкой.

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