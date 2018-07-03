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Глюкоза обнажается перед поклонниками

Сегодня, 14:10

Откровенные кадры с фотосессии появились в Instagram Stories певицы. Теперь фанаты с нетерпением ожидают сексапильных кадров от кумира.

Наталья Ионова, известная публике в качестве певицы под псевдонимом Глюкоза, обнажается перед своими поклонниками. Так в Instagram Stories звезды эстрады были замечены кадры, сделанные во время очередной откровенной фотосессии.

На них знаменитость предстала перед публикой в слишком сексуальном купальнике, который вовсе не имеет лямок по бокам, начиная от пышной груди и заканчивая аппетитными ягодицами. Остроты ощущениям предает и бежевый тон наряда, он на мгновение позволяет предположить, что Глюкоза вовсе стоит нагишом. Естественно, такие кадры не могли не понравится требовательной публике, которая с нетерпением ожидает качественных снимков с фотосессии, уже взорвавшей Сеть.

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