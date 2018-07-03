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Мятая грудь Кэти Холмс шокировала посетителей модного показа

Сегодня, 13:25

Бывшая супруга Тома Круза никогда, даже в молодые годы не была «иконой стиля» и образцом вкуса. Что и было наглядно продемонстрировано недавно в Нью-Йорке.

Мятая грудь Кэти Холмс, нелепо вылезшая из тесного декольте, буквально шокировала посетителей модного показа Dior. По сравнению со стильными нарядами некоторых гостей светского мероприятия, не говоря уже о моделях на подиуме, Холмс выглядела странно до нелепости. Представители таблоидов и популярных глянцев в своих колонках справедливо отметили, что сама актриса понимала свой промах, но ничего не могла изменить по ходу мероприятия.

Кстати, 39-летней Холмс припомнили аналогичный провал на вручении премии «Грэмми» этого года, где наряд актрисы был признан самым худшим. Злые языки утверждают, что именно полное отсутствие вкуса, стало причиной охлаждение к супруге Тома Круза. Тем не менее, по словам Кэти, произнесенным в недавнем интервью, она счастлива и радуется каждому проведенному дню. Поклонники солидарны со своим кумиром и считают, что «тряпки» не главное в жизни.

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