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В канун 50-летия Светлана Бондарчук показала стройные ножки

Сегодня, 11:06

Модель, невзирая на возраст, остается идеалом женского шарма и продолжает радовать своих многочисленных поклонников иллюстрациями из своей жизни.

В канун своего 50-летия Светлана Бондарчук показала стройные ножки во время отдыха в Греции, лишний раз доказав, что целлюлит это не обязательная примета наступления «бальзаковского» возраста. Главное - не расслабляться и всегда держать себя в нужном тонусе. Модель на видео в социальной сети потрясла воображение соблазнительными формами, спровоцировав множество комментариев.

Фолловеры Светланы засыпали ее комплиментами, находя все новые эпитеты для выражения своего восторга. Подключились и хейтеры, которые язвительно намекали на вмешательство хирургии в процесс борьбы с целлюлитом. Однако Бондарчук уже неоднократно доказывала, что секрет ее «вечной» молодости состоит лишь в каждодневном труде и преодолении собственных капризов. Напомним, расставшись с Федором Бондарчуком, Светлана была замечена с молодым галеристом Сергеем Табуновым.

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