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«Секс по машинам»: Бывшая участница «Дома-2» откровенно рассказала об изменах экс-мужа

Сегодня, 10:35

Брак Евгении Феофилактовой и Антона Гусева распался из-за постоянных измен последнего. Гордой звезде надоело терпеть неумело скрытые унижения.

Бывшая участница «Дома-2» крайне редко обсуждает свою личную жизнь, а тема развода с Гусевым всегда была под запретом для фанатов и СМИ. Поэтому удивлению общественности не было предела, когда Феофилактова откровенно рассказала об изменах экс-мужа.

Евгении стало неприятно, что ее называют «брошенкой». На фоне обиды она назвала неумело скрытый «секретный секс по машинам» главной причиной распада звездного семейства.

Сейчас у Феофилактовой не осталось никаких чувств к экс-мужу, а СМИ активно приписывают ей роман с неким мужчиной. К слову, Гусев также не одинок. Он женился на еще одной участнице «телестройки» Виктории Романец.

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