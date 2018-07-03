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«Новый человек»: Татьяна Арнтгольц сменила образ

Сегодня, 10:03

Актерский опыт в комедии изменил жизнь талантливой актрисы. Теперь она еще больше радует поклонников своими сексуальностью и талантом.

Татьяна Арнтгольц снялась в главной роли сериала «Новый человек», где преобладает комедийный жанр, что вовсе новое в опыте талантливой актрисы. В результате звезда кино сменила образ, обрезав волосы под каре, чем поразила многочисленных поклонников. Такие перевоплощения были необходимы для съемок, но они укоренились в реальной жизни звезды.

Татьяна Арнтгольц, как и другие россияне, отчаянно болела за сборную Российской Федерации и сорвала голос, а на носу как раз презентация картины, на которую главной героине просто нельзя не явиться. Несмотря на это, актриса давала журналистам интервью еле слышным голосом, но это не помешало ей быть в центре внимания и получать поздравления с долей восхищения.

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