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Страстная брюнетка Канделаки поразила поклонников молодой кожей

Вчера, 22:28

Телеведущая разменяла четвертый десяток, но до сих пор выглядит на 35. Фанаты искренне радуются за кумира, так как Тина Канделаки не только красивая женщина, но и успешная бизнес-леди.

В своем Instagram телеведущая разместила снимок, которым шокировала поклонников. Страстная брюнетка Канделаки поразила поклонников молодой кожей. Фанаты знают, что Тина элегантная женщина, которая следит за внешним видом, но новый снимок "переплюнул" саму Канделаки. На фото шоу-вумен позирует в классическом черном платье, оголившим ее плечи. Украшения для фото Тина выбрала сдержанные. Яркие прямоугольные серьги, модные в этом сезоне, а также крестик драгоценными камнями на тонкой цепи из белого золота.

Стиль макияжа Канделаки на фото незаметен, ведь она опрокинула голову назад, крыв от камеры свое лицо. Однако поклонники отметили, что Тина Канделаки является обладательницей идеальной кожи с ровным тоном и без морщин. Сейчас теледиве 42 года, но выглядит она гораздо моложе.

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