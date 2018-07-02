Участник "Дома-2" опубликовал фото, на котором целует мальчика в губы

Вчера, 22:29

В мае 2014 года у Александра Гобозова родился ребенок – его жена Алиана Устиненко подарила ему сына. Мальчика назвали Робертом. Сейчас четырехлетнего мальчика отец пытается сделать звездой.

Но способ, выбранный отцом ребенка, не вызывает симпатии. Гобозов опубликовал фото, на котором целует мальчишку в губы. Пользователи сети выражают недоумение странной выходкой.

Александр Гобозов – яркий участник телепроекта «Дом-2». Он на проекте с 2007 года. Попал Александр в телевизионное шоу, когда в воинскую часть, где он служил вместе с еще одним будущим участником «Дома-2» Андреем Черкасовым, приехали с гастролями участники проекта. Парни показали себя и таким образом попали на телевизионную стройку.

На шоу Александр пытался построить свою любовь с несколькими девушками, в итоге остановив свой выбор на Алиане Устиненко. После свадьбы их отношения были не безоблачными, и 2015 году супруги расстались. Через год они поженились вновь, но в 2017 году Алиана заявила, что от измен мужа ее чувства сошли на нет.