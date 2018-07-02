"Как уснуть?": Седокова шокировала поклонников грудью

Сегодня, 22:04

Анна Седокова решила разбавить скучную ленту Instagram своим соблазнительным декольте. Подписчики заметили, что у девушки это явно получилось.

Знаменитая певица на сегодняшний день переживает сложный жизненный этап, ведь муж не позволяет ей видеться с родной дочкой Моникой, которая живет теперь в другой стране с папой.

Однако даже такие повороты событий не выбили девушку из колеи, и она продолжает активно радоваться жизни, и публиковать довольно радостные посты. В этот раз она шокировала поклонников грудью, кроме которой на фото ничего не видно.

"Анна, в России все ложатся сейчас спать. Как теперь уснуть?", - спрашивают возбужденные поклонники.

На самом деле, Анне есть, что показать, и она не стесняется своей фигуры, мотивируя других девушек становиться лучше.