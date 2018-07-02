Кержаков: «Милана пыталась выкинуть сына из окна»

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Недавно супруга футболиста заявил, что муж похитил их общего ребенка. Позже она призналась, что лечилась от наркозависимости, а Александр попросту опасался за жизнь малыша.

На минувшей неделе жена известного футболиста Александра Кержакова Милана пожаловалась, что известный нападающий выкрал их общего годовалого сына Артема, не позволяя ей увидеться с малышом более месяца, требуя справки о вменяемости. Вскоре дочь бывшего сенатора Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова откровенно призналась, что лечилась он наркозависимости в специализированной клинике после смерти отца.

В студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» обнародовали записи телефонных бесед бывших супругов, которые в полной мере показали позицию мужчины. В беседе Кержаков сообщил, что Милана пыталась выкинуть сына из окна до лечения, и он опасается, что женщина исполнит угрозы, ведь не знает, до какого состояния ее восстановили врачи.

Спортсмен также обвинил жену в том, что она делает из него тирана, хотя именно ее мама запрещала ему видеться с родным сыном: «и с топором на меня набрасывались по ее инициативе. Она это не отрицала». Он добавил, что не против общения матери с сыном, однако в целях безопасности допустит встречу лишь после беседы с лечащим врачом Миланы.

В другой беседе женщина молила Кержакова не оставлять семью, ведь она все еще его любит. Затронули они и финансовый вопрос: судя по записи, Александр не претендует на совместно нажитое имущество, лишь просит отдать ему его деньги, которыми он обладал до брака.