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"Слишком сногсшибательно!": Настасья Самбурская зазывает женственность

Сегодня, 20:32

Звезда сериала "Универ" считает себя "мужеподобной" и пытается всячески стать женственной. Поклонники такое мнение актрисы категорически не поддержали.

Настасья Самбурская зазывает женственность на крыше старинного здания в Италии. Она опубликовала для поклонников в Instagram завораживающее фото, где она позирует на воне Вероны. Звезда для прогулки по итальянским улицам надела легкое бело платье и обула белые кроссовки. Даже в таком достаточно девичьем одеянии Самбурская считает, что она не достаточно женственна.

Фанаты как на подбор обругали кумира за такое мнение и себе и заставили ее понять, что она одна из самых женственных звезд российского шоу-бизнеса.

Поклонники в комментариях привели в пример Анастасию Волочкову, которая с "мужской" фигурой вообще не стесняется своей внешности и регулярно публикует эротические снимки со шпагатом. Поклонники хором поддержали кумира и оставили множество лестных комментариев. Один из подписчиков выделился с возгласом: "Слишком сногсшибательно!".

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