Призрак Веры Глаголевой разрушил дорогой особняк актрисы

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Дочь покойной рассказала, что мистический ураган превратил дом мамы в развалины. Сильный шторм неожиданно настиг строение и сильно его повредил, при этом соседние дома остались целыми.

Поклонники актрисы считают, что это призрак Веры Глаголевой разрушил дорогой особняк. По мнению пользователей сети, которые обсуждали причину разрушения дома, актриса оказалась недовольна тем, как ее родные распоряжаются ее имуществом и решила их проучить. Удивительным является тот факт, что только особняк Глаголевой на Рублевке получил такой урон, остальные дома от шторма пострадали незначительно.

Дом Веры Глаголевой был уникальным. Крыша строения была изготовлена из тонкого стекла, что позволяло свету проникать в жилище. Также в особняке применен ряд архитектурных решений, которые строители восполнили по задумке Веры Глаголевой.