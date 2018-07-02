Режиссер театра соболезнует по поводу смерти актрисы Ольги Лозовой

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Вячеслав Цюпа почтил память артистки теплыми словами.

Режиссер театра признался, что последнее время жил под впечатлением от ролей Ольги. Она мастерски использовала свой талант и отыгрывала все свои постановки на высочайшем уровне.

«Танцующая, поющая и, что бывает крайне редко в музыкальном театре, проживающая и играющая. Оля была замечательной Стасси в спектакле «Сильва», - рассказал мужчина.

Театральный режиссёр соболезнует смерти заслуженной артистки России.

Валентина Кособуцкая о покойной Лозовой дала интервью. Она рассказала тайные истории из жизни скрытной Ольги. Уход из жизни артистки стал неожиданностью для многих ее поклонников, которые не знали о продолжительной смерти своей фаворитки театра и кино.