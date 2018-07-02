Режиссер театра соболезнует по поводу смерти актрисы Ольги Лозовой

Вячеслав Цюпа почтил память артистки теплыми словами.
Режиссер театра признался, что последнее время жил под впечатлением от ролей Ольги. Она мастерски использовала свой талант и отыгрывала все свои постановки на высочайшем уровне.
Театральный режиссёр соболезнует смерти заслуженной артистки России.
Валентина Кособуцкая о покойной Лозовой дала интервью. Она рассказала тайные истории из жизни скрытной Ольги. Уход из жизни артистки стал неожиданностью для многих ее поклонников, которые не знали о продолжительной смерти своей фаворитки театра и кино.