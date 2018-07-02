VistaNews.ru


Режиссер театра соболезнует по поводу смерти актрисы Ольги Лозовой

Сегодня, 19:04

Вячеслав Цюпа почтил память артистки теплыми словами.

Режиссер театра признался, что последнее время жил под впечатлением от ролей Ольги. Она мастерски использовала свой талант и отыгрывала все свои постановки на высочайшем уровне.

«Танцующая, поющая и, что бывает крайне редко в музыкальном театре, проживающая и играющая. Оля была замечательной Стасси в спектакле «Сильва», - рассказал мужчина.

Театральный режиссёр соболезнует смерти заслуженной артистки России.

Валентина Кособуцкая о покойной Лозовой дала интервью. Она рассказала тайные истории из жизни скрытной Ольги. Уход из жизни артистки стал неожиданностью для многих ее поклонников, которые не знали о продолжительной смерти своей фаворитки театра и кино.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Названо место похорон актрисы Ольги Лозовой

Новость о смерти Нины Дорошиной «оглушила» Меньшова

Режиссёр Игорь Коняев: Людмила Сенчина в последнее время сильно болела

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем