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Надя Дорофеева продемонстрировала часть своей интимной татуировки

Сегодня, 03:15

Шоу-бизнес, есть шоу-бизнес. Без «рисовки» ну никак. Это уже, как часть жизни и, как показатель того, что ты состоялся или состоялась.

Не является исключением и Надя Дорофеева, известная в качестве солистки группы «Время и стекло». Она продемонстрировала подписчикам часть своей интимной татуировки.

28-летняя певица позировала в красно-белом купальнике, находясь на Бали. Видимо именно там Дорофеева и сделала свои новые татуировки.

Впрочем, следует отметить, что они достаточно небольшого размера, а купальник, вполне себе «скромный». Татуировки Дорофеева разместила на руках и в интимном месте.

Ну и, раз Бали, значит яркий цветочек в причёске. В посте к фотографии она сообщила, что является счастливой, но уставшей. Фолловеры уже озаботились, с чего бы это на отдыхе.

Впрочем, улыбка, ноги в бассейне и розовая уточка на заднем плане создают обнадёживающий фон.

Помимо того, многим почитателям показалось, что Надя изрядно пополнела и почти утратила свою талию, ранее бывшую идеальной.

Как всегда, есть и их оппоненты. Они полагают, что татуировки придали больше шарма, а новые формы, которые приобрела Дорофеева, подходят ей намного больше.

Дорофеева не сообщила своим почитателям, когда вернётся с Бали в «родные пенаты» и продолжит творчество. Также не известно, это последние её татуировки или нет.

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