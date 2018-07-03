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«Поистрепалась ты»: Ладу Дэнс опозорили в соцсети

Сегодня, 03:45

Артистку уличили в использовании уколов красоты и неестественности.

Ладу Дэнс опозорили в соцсети. Это произошло во время комментирования ее нового фотоснимка в Instagram.

«Капец, сделаю вид что я этого не видела», «Поистрепалась ты, конечно!», «Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы «красоты», - написали комментаторы.

Несмотря на колкие выражения некоторых пользователей, нашлись и те, кто любит Ладу не за ее красоту, а за воспоминания.

«Одно лицо со Штурм», «Богу равным кажется мне, по счастью, человек который так близко, близко, пред тобой сидит!?! Что то мутит нас в этих самолётах, на большой высоте!?!», «Только что приехала от подруги, пили вино и слушали в ютубе «Беби ту найт» эх, где мои 15 лет))», - написали фанаты.

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