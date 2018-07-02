"Идиот": Мама T-killah отреклась от сына из-за тату на лице

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Невероятная победа России в 1/8 финала ЧМ-2018 теперь навсегда запечатлена в памяти и на лице рэпера Александра Тарасова.

Яркий российский исполнитель T-killah оказался не только талантливым музыкантом, преданным футбольным болельщиком, истинным патриотом, но и настоящим мужчиной, который держит свое слово. Еще в субботу, в ожидании поистине исторического матча между командами России и Испании, T-killah в своем Instagram пообещал подписчикам набить тату с фразой "РОССИЯ!RU" в случае победы отечественной национальной сборной.

Вчера вечером на трибуне "Лужников" он со своей спутницей, телеведущей Марией Беловой, и огромным числом других болельщиков радовался победе России, а уже сегодня отправился в тату-салон исполнять свое обещание. Теперь красивая футбольная победа навсегда запечатлена в памяти и сердце рэпера, а на его лице красуется новое тату.

Правда не все оценили такой патриотический поступок футбольного фаната. Певец пожаловался в своем микроблоге, что шокированная мама из-за тату на лице "наорала, заблокировала меня и сказала, что я идиот". Подписчики T-killah абсолютно солидарны с мнением его мамы, считая, что женщина отреклась от сына за дело, ведь татуировка на лице накануне свадьбы - действительно глупый поступок.