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"Чучело огородное": Волочкова решила окунуться в сено с головой

Сегодня, 18:18

Эпатажа в Анастасии хоть отбавляй, поэтому публике в её Instagram не бывает скучно. В этот раз она решила обуздать сеновал своим фирменным шпагатом.

 Анастасия Волочкова каждый день удивляет поклонников, и предсказуемым остается только шпагат, в остальном места на фотографиях совершенно разные, неповторимые. В этот раз балерина решила окунуться в сено с головой ради завершения образа. Получилось довольно эпатажно.

Во всяком случае, под фото уже было много лайков и комментариев, однако знаменитость после нескольких не лестных отзывов решила их вовсе закрыть, чтобы не портить себе настроение, ведь подписчики тут же отметили все недостатки: "Чучело огородное", "Ну и копыта", "Вот это место выбрали..". 

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