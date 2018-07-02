«Великолепная субретка»: Валентина Кособуцкая о покойной Ольге Лозовой

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Смерть Ольги Лозовой стала поводом для коллег раскрыть ее секреты.

Валентина Кособуцкая о покойной Ольге Лозовой дала интервью. Актриса Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии рассказала, что Лозовая все жертвовала для того, что бы зритель не чувствовал себя ущемленным. Часто артисты болеют, недомогают, состояние не очень – но несмотря на это профессионал своего дела не откажется от роли и сцены.

«Великолепная субретка (в театре - традиционный комедийный персонаж, часто бойкая горничная или забавная подруга главной героини - прим. ред.), она просто звезда этого жанра», - рассказала Кособуцкая.

Сравнить всегда приветливую, контактную, милую, приятную Лозовую больше не с кем.

«Я знала, что у нее онкология. Союз театральных деятелей через Москву помощь оказывает людям с тяжелым заболеванием. Она не распространялась о своей болезни», - говорит Валентина.

Таким образом Лозовая действительно умерла в возрасте 47 лет из-за болезни, которую не оглашала.