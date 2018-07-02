VistaNews.ru


«Великолепная субретка»: Валентина Кособуцкая о покойной Ольге Лозовой

Сегодня, 18:00

Смерть Ольги Лозовой стала поводом для коллег раскрыть ее секреты.

Валентина Кособуцкая о покойной Ольге Лозовой дала интервью. Актриса Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии рассказала, что Лозовая все жертвовала для того, что бы зритель не чувствовал себя ущемленным. Часто артисты болеют, недомогают, состояние не очень – но несмотря на это профессионал своего дела не откажется от роли и сцены.

«Великолепная субретка (в театре - традиционный комедийный персонаж, часто бойкая горничная или забавная подруга главной героини - прим. ред.), она просто звезда этого жанра», - рассказала Кособуцкая.

Сравнить всегда приветливую, контактную, милую, приятную Лозовую больше не с кем.

«Я знала, что у нее онкология. Союз театральных деятелей через Москву помощь оказывает людям с тяжелым заболеванием. Она не распространялась о своей болезни», - говорит Валентина.

Таким образом Лозовая действительно умерла в возрасте 47 лет из-за болезни, которую не оглашала.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Режиссер театра соболезнует по поводу смерти актрисы Ольги Лозовой

Названо место похорон актрисы Ольги Лозовой

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем