«Великолепная субретка»: Валентина Кособуцкая о покойной Ольге Лозовой

Смерть Ольги Лозовой стала поводом для коллег раскрыть ее секреты.
Валентина Кособуцкая о покойной Ольге Лозовой дала интервью. Актриса Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии рассказала, что Лозовая все жертвовала для того, что бы зритель не чувствовал себя ущемленным. Часто артисты болеют, недомогают, состояние не очень – но несмотря на это профессионал своего дела не откажется от роли и сцены.
Сравнить всегда приветливую, контактную, милую, приятную Лозовую больше не с кем.
Таким образом Лозовая действительно умерла в возрасте 47 лет из-за болезни, которую не оглашала.