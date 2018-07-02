"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

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Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти одной из самых ярких артисток российской эстрады прошло два года, но ее до сих пор с теплотой вспоминают не только близкие, но и поклонники ее творчества. Не так давно сестра звезды Наталья была очень удивлена, когда в доме Жанны нашла фотографии, считавшиеся сгоревшими. Однако пользователи Сети смогли разглядеть на снимке из квартиры Фриске еще более потрясающее явление.

Две недели назад, во время проведения “Дня памяти” близкого человека, родственники Фриске нашли в ее квартире снимки, которыми Жанна очень дорожила. Члены семьи считали, что эти памятные фото утрачены 9 лет назад при пожаре в загородном доме.

Сестра Жанны Наталья выложила в Сеть сделанные в квартире фотографии, на которых они с мамой и подругой перебирали архивные фото. Внимательные подписчики, рассмотрев снимки, заметили на одном из них нечто не поддающиеся никакому объяснению. «Боже там ее лицо!», - взорвалась Сеть.

Шокированные подписчики посоветовали Наталье повнимательнее рассмотреть фото и она тоже увидела в окне отражение лица Жанны. Возможно, мистическое явление объясняется оптической иллюзией, вызванной игрой света, но многие считают, что призрак Фриске посетил родной дом.

Фриске умерла летом 2015 года после долгой и упорной борьбы с онкологическим заболеванием. Опухоль мозга не смогли победить даже с помощью экспериментальной вакцины.