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«Жена на сносях, муж – без работы»: Дмитрий Тарасов стал свободным агентом

Сегодня, 17:28

Готовящийся стать отцом футболист не нужен «Локомотиву».

Дмитрий Тарасов остался без работы. В этой связи фанаты переживают, что спортсмен не сможет обеспечить молодую супругу Анастасию Костенко, готовящуюся стать матерью, а также их будущего ребёнка. Контракт защитника московского «Локомотива» истёк 30 июня, при этом тренерский штаб чемпионов России дал понять, что в услугах 31-летнего футболиста не заинтересован.

В последнее время Дмитрий не демонстрирует тех качеств, за которые его прежде ценили в клубе. Тарасов защищал цвета железнодорожников на протяжении восьми лет, но в итоге в непростой период жизни оказался ненужным «Локомотиву». С 1 июля Дмитрий стал свободным агентом, фактически став безработным. Положение спортсмена усложняется тем, что его жена на сносях и вот-вот должна родить. В связи с этим у Тарасова вряд ли будет время на поиск нового клуба. Сам Дмитрий о своих перспективах старается не говорить.

Ранее мы писали, что Дмитрий Тарасов решился на партнерские роды. Заботливый муж почти не отходит от любимой супруги и всячески её поддерживает.

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