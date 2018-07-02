Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Сегодня, 17:11

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины смерти раскрыл диетолог.

Гастрольные графики, длинные репетиции, недосыпания – все эти факторы становятся решающими в борьбе артистов за здоровье. Многие не могут пережить уход со сцены и пытаются из последних сил и на волнующем вздохе выступать, несмотря на боль, страх и разочарование. Одной из ведущих артисток театра и кино в Петербурге также было тяжело. Ольга Лозовая, как оказалось, в последние годы жизни ничего не ела. Таким способом она пыталась поддержать фигуру и оставаться молодой, но диета сыграла с ней злую шутку.

Сегодня все говорили о трудной утрате, о том, что, таких как она, нет и не будет больше. Но главная причина смерти умалчивается. Эксперт-диетолог приметила одну деталь в недавних интервью Ольги Лозовой.

«Не трудно. Если нужно похудеть, я вообще не ем», - призналась Лозовая отвечая на вопрос о том, трудно ли держать себя в форме на сцене.

Данный ответ скорее всего и стал причиной усугубления состояния женщины, которая до последнего дня выходила на сцена и радовала поклонников улыбкой, шармом и обаянием. Коллеги также подозревали, что Ольга Лозовая умерла из-за сцены. Точнее из-за желания находиться на ней вопреки всему.